Coronavirus a Biccari, sale a 14 il numero dei positivi: “Stanno tutti bene”

Il Coronavirus non risparmia neppure il comune di Biccari, dove negli ultimi giorni si è registrato un focolaio familiare. Con i 5 casi accertati ieri, il numero dei positivi è salito a 14. A darne l’annuncio è il sindaco Gianfilippo Mignogna: “Purtroppo aumentano i contagi. La cosa confortante è che stanno tutti abbastanza bene. Diversi altri sono in isolamento fiduciario in attesa di effettuare il tampone o di conoscere il risultato”, spiega il primo cittadino che poi aggiunge: “A tutti quanti loro va il mio pensiero. Sono sicuro che la nostra comunità troverà il modo di fargli arrivare tutto l’affetto e la vicinanza di cui hanno bisogno”.

“Per il resto - conclude Mignogna - c’è poco da dire. Lo scenario è ovunque molto preoccupante. Quindi, massima attenzione, cautela e rispetto delle regole”.