"Ristoranti chiusi, ma assembramenti in centro". Lo sfogo del ristoratore: "Noi capro espiatorio di questa pandemia"

Ad alcune categorie vengono chiesti sacrifici, ad altre vengono concesse libertà. Matteo Pipoli, foggiano, titolare del ristorante 'Ciboò' proprio non ci sta a vedere la folla di persone che, ieri sera, affollavano l'isola pedonale.

"Lunedì il sindaco Franco Landella e Raffaele Piemontese (massimi esponenti politici della mia città) dovranno darmi delle spiegazioni a questa foto: perché la mia attività deve rimanere chiusa, perché non posso ospitare i miei clienti? E in centro, intanto, la gente può assembrarsi?", si chiede nel suo lungo sfogo sui social.

"Voglio, devo rispettare e rispetto le regole. Mi dicono di chiudere il ristorante ed io chiudo. Ma perché i ristoranti, i bar e le palestre devono essere il capro espiatorio di questa epidemia? Occorre capire cosa vuol dire chiudere. Chiudiamo tutto. Restringiamo gli assembramenti, ma ciò che accade è quanto vedete in foto. Parlo per me, ristoratore: la mia e le famiglie dei miei collaboratori sono stremate dalle restrizioni", spiega.

"Restrizioni che la foto allegata non conferma". Poi la postilla per "i soliti buontemponi: evitate i soliti commenti del tipo 'vi potete permettere di stare chiusi anni con quello che avete guadagnato'

(negli anni 80/90 si sono arricchite le suddette attività) o evitate affermazioni sui salari ai dipendenti

(non fate di tutt'erba un fascio). Dimenticavo: dall'inizio della pandemia la mia attività non ha ricevuto un centesimo e i miei rappresentanti politici dovranno impegnarsi a dare delle risposte anche a questo problema", conclude.