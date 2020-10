Covid, torna l'incubo contagi ad Ascoli Satriano: focolaio da oltre 20 casi. Sarcone: "Attendo conferme ufficiali"

Ad Ascoli Satriano ritorna l'incubo Coronavirus. La prima città della provincia di Foggia in cui nel lontano febbraio si era registrato il primo caso di positività all'infezione da Covid-19, attende l'ufficialità circa un nuovo focolaio che sarebbe scoppiato in una casa di riposo per anziani, presso la quale, fino a questo momento, non si era mai registrato un caso.

Sarebbero stati riscontrati più di 20 casi tra pazienti e anziani ospiti della struttura. "Nell'attesa di avere conferme ufficiali circa un nuovo focolaio da coronavirus nella nostra città, vi invito ad osservare rigorosamente le normative anticovid".

Questa mattina il sindaco Sarcone emanerà una ordinanza restrittiva: "Mi raccomando cittadini, soprattutto i genitori che domani accompagneranno i ragazzi a scuola, indossare la mascherina anche all'aperto, non soffermatevi davanti ai bar, igienizzate spesso le mani ed evitate assembramenti"