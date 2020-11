Ad Apricena positivi in lieve calo: da 115 a 104. Il sindaco precisa: "E' il dato tra i più bassi della provincia"

Durante la prima ondata Apricena è stato uno dei pochissimi comuni ad aver messo in campo, tutti gli anticorpi per poter tenere alla larga il virus. Operazione che era riuscita al sindaco Antonio Potenza.

La seconda ondata ha travolto l'intera Capitanata e non ha risparmiato nemmeno la città del marmo e della pietra, dove gli attualmente positivi sono 104 di cui la stragrande maggioranza sono asintomatici o con sintomi lievi in isolamente in casa: "Tra questi molti stanno bene ed aspettano il tampone di negatività, pochissimi con sintomi gravi in ospedale".

Per Apricena però il peggio, almeno stando ai dati, sembra essere passato. O ancora meglio, il trend dei contagiati è in lieve calo. Il picco di 115 covid-positivi è stato registrato nei giorni scorsi.

"Anche in questa seconda ondata, con numeri elevatissimi ovunque, Apricena continua a mantenere livelli di positivi tra i più bassi della Provincia di Foggia. Merito di noi apricenesi, rispettosi delle regole e dei suggerimenti istituzionali" precisa il sindaco Antonio Potenza.