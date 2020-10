Il Covid fa capolino nella Rssa 'Maria Grazia Barone': "Un anziano positivo". Altri 26 ospiti da sottoporre a tampone

"Dagli esami disposti per i sei ospiti, è pervenuta notizia circa la positività al Covid, di un solo anziano, primo caso all’interno della struttura, per quanto asintomatico".

Lo comunica con una nota stampa la 'Fondazione Maria Grazia Barone' di Foggia che precisa: "Pur se non ancora giunta dall’Asl conferma ufficiale, si è disposto l’immediato trasferimento dell’ospite interessato nella zona di isolamento, così come previsto dalle norme; come pure è scattato l’innalzamento del livello delle misure precauzionali a carico di tutto il personale assistenziale".

"Si è, viceversa, tuttora in attesa che l’Asl effettui i richiesti tamponi per i 26 ospiti del piano su cui si è verificato il contagio", continua la nota. "Nel frattempo, tra le misure che la Fondazione ha potuto autonomamente adottare, si comunica di aver disposto a proprio carico un immediato esame sierologico Covid, per tutti gli operatori che hanno frequentato almeno negli ultimi cinque giorni il reparto interessato".

"L’esito negativo, acquisito in questa stessa mattinata, attesta per tutti gli operatori testati l’assenza di contagio scientificamente garantita sino a 3-4 giorni fa, motivo per il quale la Fondazione ha già programmato la reiterazione dell’esame nella prossima settimana. Si conferma che ad oggi, nessuno degli ospiti evidenzia sintomi riconducibili alla pandemia Covid-19", conclude la nota.