Alunni positivi al Covid a San Giovanni Rotondo: sindaco chiude le scuole per sanificazione da domani al 3 ottobre

Il sindaco di San Giovanni Rotondo, dopo una riunione svoltasi questo pomeriggio con la Asl e i dirigenti scolastici delle scuole Melchionda di viale Kennedy e via Fiume (scuola d'infanzia e primaria), dell'istituto comprensivo Pascoli-Forgione di via Curtatone (scuola infanzia e primaria) e di via Medi (scuola secondaria), ha emanato un’ordinanza con cui si dispone la chiusura immediata per sanificazione delle scuole per alcuni casi di alunni risultati positivi al Covid-19., da domani al 3 ottobre.

"La Asl ha già provveduto a contattare le persone interessate e chi con loro è venuto a contatto, attuando tutte le disposizioni del caso" ha precisato Michele Crisetti. "Vi chiedo quindi di agire responsabilmente, mantenendo la calma e non facendo circolare fake news sui vari social perché, nonostante la totale infondatezza, generano e alimentano il panico. Seguite i nostri canali istituzionali perché vi garantisco che se una notizia è vera, ne sarete informati certamente. Grazie" chiosa il primo cittadino.