Coronavirus a San Marco in Lamis, positivo un bambino della 'De Rosis': scuola chiusa per 2 settimane

Sarà chiusa per due settimane la scuola dell'infanzia paritaria 'Madre Isabella De Rosis' di San Marco in Lamis. A disporre la chiusura, con una ordinanza, è stato il sindaco del comune garganico Michele Merla, dopo la segnalazione della positività di un bambino della scuola materna di via Piccirelli.

Pertanto, dopo la chiusura precauzionale già avvenuta nella giornata di mercoledì, il sindaco ha ordinato il prolungamento del provvedimento fino al prossimo 3 novembre "al fine di porre in essere tutte le obbligatorie azioni in applicazione rigorosa dei protocolli sanitari vigenti" e la sanificazione di tutti i locali scolastici.