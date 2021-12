Orrore all'Oasi Lago Salso: cormorano 'impiccato' con una cartuccia nel becco

Cormorano 'impiccato' all'entrata dell'Oasi Lago Salso. Questo il macabro scenario che, questa mattina, si sono trovati dinanzi i volontari dell'ente: l'esemplare di cormorano aveva un cappio intorno al collo ed una cartuccia da caccia nel becco. A denunciare l'accaduto è Legambiente Puglia che sottolinea come "in quel luogo è anche presente un presidio dei Carabinieri Forestali". L'accaduto è stato immediatamente denunciato, sottolineano gli ambientalisti, "ma crediamo che queste immagini parlino da sé: un metodo tipicamente mafioso".

"Non sappiamo ad oggi a chi fosse rivolto nello specifico questo messaggio, ma sicuramente i recenti accadimenti giudiziari parlano chiaro. Come Legambiente Puglia condanniamo con forza quanto accaduto perché questi metodi non devono più esistere in una terra libera dai veleni e dalle mafie".

Sull'accaduto è intervenuto anche il Parco Nazionale del Gargano: “Un gesto terribile che ci ha lasciati sgomenti – ha dichiarato il presidente Pazienza – e rispetto al quale faremo tutto il possibile, di concerto con il Comando Carabinieri Forestali sezione Parco e le altre autorità competenti, affinché non resti impunito. Un gesto crudele che è indice non solo di una disumanità senza scrupoli ma che con molta probabilità rappresenta un gesto intimidatorio ascrivibile alla posizione ferma che l'Ente Parco sta tenendo contro la caccia di frodo insieme ai Carabinieri Forestali.”