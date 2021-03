Foggia, scattano i controlli sugli spostamenti in zona rossa: multe e sanzioni nell'ultimo week-end giallo

Fine settimana di controlli nell'ambito del progetto 'Weekend Sicuro' da parte della polizia locale di Foggia in materia di rispetto delle norme anticovid e del codice della strada.

Un'attenzione particolare è stata riservata al quartiere ferrovia e ai luoghi di ritrovo della movida. Sono stati controllati 129 veicoli e cinque motocicli. Le infrazioni al codice della strada con l'impiego dello street control sono state 111.

Sono stati elevati otto verbali per violazioni alle norme anticontagio da Covid19 e un daspo urbano per bivacco in zona stazione con relativo ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona. Nessuna violazione da parte delle otto attività commerciali controllate.

A partire da oggi 15 marzo, per effetto dell’entrata in vigore delle restrizioni previste per la 'zona rossa', verranno altresì attivati servizi finalizzati al controllo degli spostamenti.