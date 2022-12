Rifiuti abbandonati in ogni dove e senza regole: scattano i controlli a Foggia, comminate le prime multe

Intensificati i controlli inerenti il rispetto delle norme per il conferimento dei rifiuti in città. Nelle ultime settimane, gli agenti della polizia locale hanno effettuato intensi controlli che hanno portato alla individuazione di diversi siti dove rifiuti di ogni genere vengono lasciati fuori dai cassonetti, in violazione alle norme comunali per la gestione dei Rifiuti Urbani.

Nel dettaglio, gli agenti del Nucleo Viabilisti della polizia locale hanno sanzionato in totale tre persone sorprese a scaricare rami di alberi in via Sant'Alfonso de Liguori, fogliame contenute in 10 buste in piazzale Matera de Lauro e mobilio in via Caroprese. Da ultimo, questa mattina, gli agenti del Nucleo Ecologia sono intervenuti in via Trento, su segnalazione di un cittadino: dove un soggetto aveva scaricato illecitamente una cospicua quantità di imballaggi in cartone ed è stato individuato.