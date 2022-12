Automobilisti indisciplinati a Foggia: raffica di multe e rimozioni forzate in città

I controlli della polizia locale hanno interessato diverse zone della città, da via Natola a via Matteotti. In via Mirando, invece, emessi due Daspo Urbano a carico di soggetti che si erano accampati lungo la pubblica via

Intensa attività di controllo del territorio da parte della polizia locale di Foggia. Gli agenti del Settore Viabilità hanno effettuato controlli in tutta la città dove sono state accertate e sanzionate decine di infrazioni al Codice della Strada. In via Natola, in particolare, gli agenti hanno effettuato un posto di controllo in riferimento alla Campagna 'Abbi Dubb' finalizzata ad incentivare l'uso della cintura di sicurezza per chi va in auto: su 25 veicoli controllati, 9 sono stati sanzionati. Diverse le sanzioni anche a veicoli in sosta irregolare. Due le auto rimosse e particolarmente attenzionata l'intersezione tra via Matteotti e via Tugini dove spesso gli autobus rimangono bloccati. Durante i controlli, gli agenti sono intervenuti anche in via Miranda dove alcuni camper si erano accampati. Nei confronti degli occupanti sono stati emessi anche due ordini di allontanamento dalla zona per 48 ore come previsto dalla Legge nr 48/2017 (Daspo Urbano).