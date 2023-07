Stretta su degrado e illegalità: servizio interforze 'cintura' il Quartiere Ferrovia: "Controlli saranno potenziati"

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio presso il Quartiere Ferrovia. La necessità di implementare l’azione di contrasto al degrado urbano ed a fenomeni di illegalità diffusa riscontrati nel comprensorio in argomento, ha determinato nuovo impulso alle attività operative di polizia nel richiamato comprensorio mettendo a sistema risorse e professionalità oltre che della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri , della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

La zona interessata dal 'Quartiere Ferrovia' - meglio individuato nell’area ricomprendente il nodo-intermodale Russo (snodo di arrivo e partenza di autobus diretti sia in Italia che in paesi esteri, di autobus di linea urbana da e per Borgo Mezzanone comprensorio nel quale ha sede il Cara ed il contiguo insediamento di migranti stanziali presso l’ex pista aeroportuale), la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo, via Podgora - è da tempo oggetto di sistematica azione di prossimità nell’ambito delle azioni di controllo del territorio.

In condivisione con le istanze rappresentate dai cittadini, si è orientata la strategia di controllo sulla capillare verifica delle attività commerciali ivi dislocate, sull’utilizzo corretto delle licenze amministrative, sull’adempimento delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario e su tutta la filiera merceologica di quanto in vendita al pubblico (di carattere alimentare e non).

In particolare, nella giornata di ieri, è stato impegnato un dispositivo interforze dinamico che ha cinturato l’area di interesse effettuando posti di controllo dopo una cinturazione del richiamato comprensorio. L’attività, che è stata dispiegata per l’intera fascia pomeridiana/serale ha rassegnato importanti risultati in termini di azione presidiale e di controllo della richiamata area . Sono state identificate oltre 100 persone, controllati ed ispezionati 50 veicoli in transito ed in sosta presso le richiamate arterie stradali, elevate 11 contravvenzioni amministrative al c.d.s. ed effettuate 2 segnalazioni al Prefetto di Foggia a norma dell’art. 75 “Testo unico stupefacenti” per due soggetti trovati in possesso di modica sostanza stupefacente.

"Le strategie di controllo continueranno nelle prossime settimane con un potenziamento di presenza e prossimità delle forze di polizia nel comprensorio in parola", si legge nella nota della questura.