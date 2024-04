Servizi interforze in azione al Quartiere Ferrovia: pioggia di controlli, sanzioni e sequestri

L'intera settimana appena trascorsa ha visto gli uomini della Polizia di Stato particolarmente impegnati nelle attività di contrasto a ogni forma di degrado nel quartiere Ferrovia.

La Polizia di Stato ha coordinato gli interventi interforze in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura. Il risultato dell'iniziativa operativa è stata caratterizzata da numeri importanti. Nello specifico sono stati identificati 453 soggetti, controllati 98 veicoli e 30 esercizi commerciali.

I controlli hanno portato a 3 sequestri amministrativi di merce contraffatta (settore alimentare e non) per un totale di 26739 pezzi, 5 sequestri amministrativi di sostanza stupefacente, per un totale di (13,2 grammi di hashish e 2,1 grammi di marijuana), 4 segnalazioni al Prefetto di Foggia, ex art. 75 D.P.R. 309/90, un sequestro penale, ex art. 354 c.p.p., a carico di ignoti, di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un totale di 18 grammi, una D.P.L. ex art. 73 D.P.R. 309/90. 2 sanzioni amministrative, ex art. 12 Codice del Consumo di € 1032,00 ciascuna, 7 contestazioni al codice della stradale. Inoltre, è stato disposto il sequestro amministrativo di un veicolo sprovvisto di copertura amministrativa. Infine, è stato disposto un ordine di allontanamento del Questore.

Le attività di prevenzione e repressione al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità, assecondando le esigenze di sicurezza rappresentate dai residenti.