Controlli e multe salate nel Quartiere Ferrovia: sanzionate attività commerciali, una sospesa

Prosegue incessantemente l’attività di contrasto al degrado urbano della Polizia di Stato nel quartiere Ferrovia di Foggia.

Nella giornata di ieri 19 aprile, in sinergia con la Polizia Locale, sono stati effettuati controlli mirati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità diffusa, mediante interventi capillari.

Il risultato dell'iniziativa di contrasto ha condotto ai seguenti risultati: nove attività commerciali controllate, per le quali sono in corso di accertamento eventuali profili di irregolarità; un verbale di contestazione ai sensi dell’art. 2, comma 4 D.Lgs. 127/2015 pari a 2mila euro elevato nei confronti di un’attività di servizi alla persona, per omessa verifica periodica degli strumenti tecnologici.

Un verbale di contestazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 D. Lgs. 81/08 pari ad € 9112,57; un provvedimento di sospensione di attività imprenditoriale ex art. 14, comma 1 D.Lgs. 81/08, per mancata elaborazione del D.v.r.., con contestuale sanzione di 2500 euro.

Un deferimento all’autorità giudiziaria, due sanzioni elevate al codice della strada. E ancora, novantadue persone identificate e 48 veicoli controllati.

Le attività di prevenzione e repressione al degrado urbano continueranno senza soluzione di continuità.