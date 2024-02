Controlli a tappeto nel quartiere Ferrovia e in Corso Roma: sequestri e sanzioni

Nella giornata di ieri 28 febbraio la Polizia Locale ha compiuto l'ennesimo blitz nel quartiere Ferrovia, nel corso del quale gli agenti hanno notificato un Daspo per bivacco in piazzale Vittorio Veneto, varie sanzioni in Piazza Cavour per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, sequestri di merce usata venduta abusivamente in via Podgora e diverse sanzioni agli automobilisti per sosta irregolare.

Nella mattinata, invece, gli uomini del Nucleo Annonaria, hanno proceduto a sequestri di merce venduta illegalmente in Corso Roma e in via Mahatma Gandhi, perlopiù prodotti per la casa. L'altro ieri, il 27 febbraio, era stato letteralmente smantellato un mercatino abusivo di ortofrutta e merce varia.