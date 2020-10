Stretta su abusivismo e bivacco al Quartiere Ferrovia: sequestri e daspo della Polizia Locale

Continuano i controlli della polizia locale nel quartiere Ferrovia. Questa mattina, equipaggi in assetto Sad, durante i consueti controlli nella zona, sono sono intervenuti in via Podgora per situazioni di abusivismo commerciale e bivacco.

Gli agenti intervenuti, infatti, hanno sequestrato capi di abbigliamento usati posti in vendita sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione ed in condizioni igienico sanitarie precarie e sottoposti alla misura del Daspo Urbano con relativo ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore due persone che bivaccavano sdraiati a terra a bere vino ed ascoltare musica a tutto volume. Agli stessi è stata anche contestata la violazione alla Ordinanza Sindacale n°81/2020 che vieta il consumo all'aperto di bevande ed alimenti.