Tolleranza zero sulle strade del Foggiano: maratona di controlli h24 per scovare automobilisti sotto l'effetto di alcol e droga

Il compartimento della polizia stradale per la Puglia ha predisposto sull’intero territorio regionale, fino al 22 giugno, mirati controlli con precursori ed etilometri, con particolare attenzione anche ai conducenti di veicoli pesanti e commerciali. L'attività che va avanti dal 16 giugno rientra nell'ambito della campagna 'Alcohol &Drugs' programmata da ROadpol European Roads Policing Network, di effettuare controlli per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza.

Particolare rilievo sarà data alla giornata di domenica 20 giugno in cui gli operatori di polizia stradale saranno impegnati in una vera e propria maratona di controlli che si svolgeranno nell'arco di 24 ore.

Roadpol è una rete di collaborazione tra le polizie stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti)

L’organizzazione intende sviluppare una cooperazione operativa tra le polizie stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali.

Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal gruppo operativo Roadpol