Vacanze alle porte, aumenta il rischio di furti e truffe: la polizia alza il livello di guardia a San Severo

Aumenta il rischio di furti e truffe in città. A San Severo, Apricena e Torremaggiore la polizia ha intensificato i controlli finalizzati alla repressione e alla prevenzione dei reati, in particolar modo nelle periferie e presso gli esercizi commerciali durante le ore serali e notturne.

Quasi 1000 persone controllate, di cui 52 pregiudicati e 19 stranieri. Una persona deferita, sette perquisizioni personali e 36 fermati durante i posti di blocco. Quindici infrazioni al codice della strada, sei per mancanza di copertura assicurativa. E ancora, cinque carte di circolazione ritirate, sette sequestri e un fermo amministrativi. Un soggetto denunciato per detenzione droga per uso personale. Questo il bilancio dei primissimi controlli in corso da parte del reparto prevenzione Crimine della città dell'Alto Tavoliere.

Più nello specifico il 22 luglio il personale dipendente ha denunciato in stato di libertà un soggetto classe 1982 per il reato di ricettazione di una autovettura risultata provento di furto.

A seguito di attività di indagine, personale della squadra polizia anticrimine ha notificato due misure cautelari del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare a dei soggetti accusati dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori; mentre il personale ufficio misure di prevenzione ha tratto in arresto un cittadino classe 1989, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per l’applicazione della detenzione domiciliare.

Il personale delle volanti hanno recuperato tre vetture precedentemente provento di furto, mentre sono sstati effettuati servizi congiunti antiprostituzione sulla statale 16 con quattro sanzioni amministrative contestate ai sensi dell’ordinanza comunale nr. 162 del 09.08.2019.