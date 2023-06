Servizi interforze in azione al Quartiere Ferrovia: fioccano sanzioni e provvedimenti Dacur

Ancora controlli nella aree sensibili della città, da parte delle forze dell'ordine. La Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Foggia, continua incessantemente le attività nell’ambito dei servizi interforze di controllo straordinario del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità.

Nella giornata di ieri, le forze di polizia hanno setacciato nuovamente il Quartiere ferrovia, effettuando controlli nella zona che ricomprende il nodo intermodale “Russo”, la stazione ferroviaria, P.zza Vittorio Veneto, viale Manfredi, viale XXIV Maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabatino, via Piave, Via Isonzo, Via Podgora, area cittadina da tempo oggetto di sistematica azione di prossimità nell’ambito dei servizi di controllo del territorio. In condivisione con le istanze rappresentate dai cittadini, si è orientata la strategia di controllo sulla capillare verifica delle attività commerciali ivi dislocate, sull’utilizzo corretto delle licenze amministrative, sull’adempimento delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario e su tutta la filiera merceologica di quanto in vendita al pubblico.

Nel corso della giornata è stato effettuato un controllo di Polizia Amministrativa presso le attività commerciali con relativa sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico, sono state elevate 4 contestazioni di illeciti amministrativi con relativi sequestri di merce venduta abusivamente sulla pubblica via Podgora, 2 contestazioni e relativo sequestro di denaro ricavato dall’attività di parcheggiatore abusivo.

Sono state controllate anche 139 autovetture, emesse 23 contestazioni al codice della strada e identificate 285 persone. Inoltre, sono stati emanati anche 7 provvedimenti Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) nei confronti di altrettanti soggetti per motivi di ordine e sicurezza pubblica.