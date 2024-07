Guida senza cintura e documenti, multe sulle 'vie del mare': un veicolo non si ferma alt, era privo di assicurazione

Controlli sulle vie che portano alle località balneari anche oggi, sabato 13 luglio, giornata da ‘bollino nero’. Prosegue il servizio per la sicurezza stradale ‘Le vie del mare’ della Polizia Locale di Foggia, impegnata tutti i weekend d’estate nel progetto.

Le pattuglie hanno effettuato posti di blocco in via Leone XIII. Gli agenti hanno distribuito un volantino con i consigli utili ad una guida sicura, dai controlli dell'efficienza del veicolo fino alle norme di comportamento per chi si mette al volante.

Nella mattinata di oggi, sono stati controllati dieci veicoli ed accertate cinque infrazioni al Codice della Strada, tra cui mancato uso delle cinture di sicurezza e mancanza di documenti al seguito.

Un veicolo non si è fermato all’alt degli agenti proseguendo la marcia. Da un controllo, è emerso che era privo di copertura assicurativa.

La Polizia Locale, dunque, ha provveduto a contestare la violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (articolo 192 del Codice della Strada), e la violazione dell’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile (articolo 193), con segnalazione all’autorità preposta.

I controlli, come previsto dal progetto, si ripeteranno anche nei prossimi weekend.