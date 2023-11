Parcheggi selvaggi a gogo: piovono multe in città

Sono state 50 le infrazione accertate e sanzionate dagli agenti della Polizia Locale di Foggia nel corso degli intensi controlli effettuati nel centro cittadino e a Rione Martucci, finalizzati al rispetto delle norme del Codice della strada.

Particolarmente attenzionate, piazza Vincenzo Nigri, via Loffredo, via Nannarone, via Caggianelli e via Di Salpi. La maggior parte delle irregolarità rilevate sono state le soste su posti e scivoli destinati ai disabili, parcheggi sui marciapiedi, sulle fermate degli autobus, sugli attraversamenti pedonali e in area di intersezione che hanno creato intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Gli agenti hanno anche accertato delle criticità che sono state segnalate agli uffici competenti. Nel mese di novembre sono state oltre 300 le infrazioni accertate nel corso dei controlli effettuati nelle vie del centro e in diversi quartieri della città. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.