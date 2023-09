Parcheggiatori abusivi e recidivi: beccati in azione vicino alla Multisala, nonostante il Daspo urbano

Quella di ieri è stata una giornata di intensi controlli da parte degli operatori della Polizia Locale. Nello specifico, gli agenti hanno setacciato il quadrante della città compreso tra via Miranda, via Grassi e via Natola.

In quest'ultima via è stato individuato e sottoposto a sequestro amministrativo una roulotte in quanto sprovvista di copertura assicurativa. Nella stessa via, inoltre, gli agenti hanno contestato un Ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona a un uomo sorpreso in atteggiamenti di bivacco.

In piazzale De Lauro, nel parcheggio della Multisala, gli operatori hanno accertato ancora una volta la presenza di 2 parcheggiatori abusivi, prontamente sanzionati.

Nei loro confronti è stato emesso un Daspo urbano di 48 ore, ma durante i successivi controlli gli agenti hanno accertato l'inottemperanza al provvedimento e, pertanto, hanno contestato ai due la recidiva. Ulteriori controlli finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada hanno portato a sanzionare oltre 30 veicoli per infrazioni relative alla sosta ed alla mancata revisione. Un veicolo è stato rimosso a mezzo carro grù per sosta irregolare.