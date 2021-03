In 9 beccati a giocare a carte in un circolo privato e senza mascherine: multati. Sanzionato chiosco

Stavano giocando tranquillamente a carte, senza mascherina, in un circolo privato di via Piave a Foggia, in barba ai divieti imposti dalle misure anti-Covid. Erano in nove quando sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno elevato altrettante multe per le violazioni al Dpcm del 2 marzo. Sanzionato anche il titolare dell'attività.

Il blitz è stato operato nell'ambito del progetto 'Weekend Sicuro', finalizzato al rispetto delle norme anti-Covid e del Codice della Strada.

Tre pattuglie, coordinate sul posto da un ufficiale, sono intervenute in via Podgora nel Quartiere Ferrovia dove, durante i controlli, hanno proceduto a sottoporre a sequestro amministrativo due veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa.

Inoltre, è stato sanzionato per violazioni alle norme anti-Covid il gestore di un chiosco in piazza Goppingen, a due passi da piazza Italia.

Infine, anche con l'impiego del sistema Street Control, sono stati sanzionati 80 veicoli in sosta irregolare ed uno per non aver effettuato la revisione periodica. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

"Le misure di contenimento del contagio, in regime di zona gialla, ferma restando l'attività di controllo, per dispiegare in pieno la loro efficacia vanno sostenute da un profondo senso di autodisciplina nell'interesse di tutti - ha affermato il sindaco Franco Landella commentando il bilancio del fine settimana di attività - Al di là dei controlli posti in essere dalla polizia locale di Foggia, faccio appello al senso civico e alla responsabilità dei cittadini nel rispettare le regole anticontagio. Non possiamo gettare alle ortiche i tanti sacrifici fatti fino ad oggi e non dobbiamo abbassare la guardia in questo momento, anche per via delle varianti più contagiose del Sars-Cov-2. Ne va della salute dei nostri cari, visto che la maggior parte dei contagi si registra tra i nuclei familiari".