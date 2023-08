Prostituzione e bivacco al Quartiere Ferrovia: scatta il Daspo Urbano, smantellato un mercatino

Nuovo blitz della polizia locale in assetto S.A.D (Squadra Anti Degrado) nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto, al Quartiere Ferrovia.

Gli agenti hanno setacciato la zona della stazione. È stato smantellato un mercatino abusivo di merce usata puntualmente allestito in via Podgora. Sequestrati 200 pezzi tra scarpe, indumenti usati e oggettistica varia.

Un venditore è stato sanzionato per violazione del Codice del Commercio (Legge regionale n. 24 del 2015), in quanto privo di autorizzazioni. È scattato anche il Daspo Urbano, ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore come previsto dalla Legge 48 del 2017.

Sotto i portici dell’ex Ariston gli agenti hanno sorpreso un 45enne in atteggiamenti di bivacco e anche lui è stato sottoposto a Daspo Urbano. Il giaciglio formato da coperte e lenzuola è stato smantellato.

In via Monte San Michele è stata sanzionata una donna intenta a svolgere attività di meretricio. Anche per lei è scattato un ordine di allontanamento dalla zona per 48 ore.

In via Montegrappa gli agenti hanno sottoposto a sequestro amministrativo un veicolo che circolava senza la copertura assicurativa e senza revisione. Gli agenti, inoltre, nell’ambito di ulteriori controlli per il rispetto delle norme del Codice della Strada, hanno sanzionato alcuni veicoli per violazioni relative alla sosta.