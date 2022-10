E-bike e monopattini fuorilegge: controlli in città della polizia grazie allo speciale 'Camper officina'

E-bike fuorilegge, controlli in città della polizia grazie ad lo speciale 'Camper officina' della polizia. Le attività sono state messe a segno negli scorsi giorni, a Foggia, dalla polizia di Stato, in collaborazione con gli agenti della polizia locale e il gruppo specializzato nel controllo circolante della direzione generale territoriale Motorizzazione del sud, in relazione alla problematica del dispositivi elettrici monopattini e-bike su strada.

L'iniziativa è scaturita dalle diverse segnalazioni dei cittadini circa l’utilizzo scorretto dei dispositivi e sul mancato rispetto delle regole imposte dal Ministero dell’Interno. Infatti, in base alla normativa vigente, i monopattini e-bike, per essere legali, non devono superare i 500 W di potenza, avere il regolatore di velocità a 25 km/h quando circolano sulla carreggiata delle strade e i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali; avere luce frontale ed almeno catarifrangente posteriore, essere dotati di un campanello per le segnalazioni acustiche e non avere in nessun caso un sellino, poiché destinati ad essere utilizzati esclusivamente con postura in piedi. Inoltre, il guidatore deve essere maggiorenne o se minorenne deve essere in possesso del patentino per ciclomotori.

Per le operazioni di verifica e per accertare eventuali manomissioni, la Motorizzazione Civile ha messo a disposizione un 'Camper officina' in grado di rilevare, in tempo reale, eventuali irregolarità dei mezzi, tramite test tecnici effettuati con specifici strumenti e attrezzature elettroniche. Nel corso del servizio, sono state controllate numerose biciclette con pedalata assistita e, su una delle predette, è stata riscontrata la presenza di un potenziometro acceleratore funzionante indipendentemente dai pedali. Pertanto, il dispositivo è stato classificato come ciclomotore, senza la necessità di ulteriori accertamenti, con conseguente sequestro e fermo amministrativo per guida sprovvista di patente, mancanza di immatricolazione e assicurazione.