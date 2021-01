Decine e decine di ragazzi in piazzale Italia: caos e assembramenti, irrompono le auto della polizia

Decine d decine di ragazzi anche questa sera si sono riuniti in piazzale Italia, come di consueto, per trascorrerere la serata in compagnia di amici e coetanei.

Nell'ambito dei controlli anti-assembramento e, probabilmente, anche per verificare la presenza di presunti pusher e assuntori, intorno alle 21 alcune volanti della polizia sono intervenute passando al setaccio la piazza.

Chi ha assistito alla scena riferisce anche di un presunto inseguimento: "C'era davvero tanta gente a quell'ora. A un certo punto è scoppiato il caos"

Non è la prima volta che le forze dell'ordine si vedono costrette a intervenire in piazzale Italia. Era già successo nei giorni scorsi.