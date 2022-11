Raffica di controlli al quartiere Ferrovia: la 'Squadra Stato' arriva dopo le segnalazioni di residenti e associazioni

Oltre 350 persone e 200 veicoli controllati nell’area del Quartiere Ferrovia, a Foggia. Questo il bilancio delle attività predisposte nella zona dalle forze di polizia, alla luce delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini e, in particolare da un’associazione di residenti.

Gli input giunti in questura hanno dato nuovo impulso alle attività operative, mettendo a sistema risorse e professionalità, oltre che della polizia di Stato, anche dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, dell’ispettorato del lavoro e del servizio Spesal della competente Asl. Elevate anche diverse sanzioni per infrazioni al codice della strada e una per occupazione abusiva del suolo pubblico.

La zona interessata è stata soprattutto quella ricomprendente il nodo-intermodale ‘Russo’ (snodo di arrivo e partenza di autobus diretti sia in Italia che in paesi esteri, di autobus di linea urbana da e per Borgo Mezzanone), la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, Viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo, via Podgora.

In condivisione con le istanze rappresentate dai cittadini, si è orientata la strategia di controllo sulla capillare verifica delle attività commerciali dislocate, sull’utilizzo corretto delle licenze amministrative, sull’adempimento delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario e su tutta la filiera merceologica di quanto in vendita al pubblico (non solo di carattere alimentare).

Inoltre, i dispositivi operativi interforze effettuati nell’ultimo mese, hanno dato come esito il controllo di oltre 350 persone, 200 veicoli e l’elevazione di diverse sanzioni per infrazioni al codice della strada, di cui una per occupazione abusiva del suolo pubblico. Le strategie di controllo continueranno nelle prossime settimane con un potenziamento di presenza e prossimità delle forze di polizia in tutto il comprensorio.