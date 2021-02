Controlli della Polizia nell’Alto Tavoliere: fioccano le sanzioni. Nella periferia di San Severo trovate 4 auto rubate

Nel corso della settimana, sia nella città di San Severo che di Torremaggiore e Apricena, sono stati organizzati diversi servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati, specie di natura predatoria e del rispetto della normativa anti Covid.

I servizi hanno riguardato soprattutto i luoghi di aggregazione e le attività commerciali al fine di prevenire attività delinquenziali di ogni genere. Sono state controllate numerose persone e soggetti sottoposti a restrizioni. Numerose anche le sanzioni per violazione del codice della strada.

I servizi hanno visto coinvolti gli Agenti del Commissariato di P.S. di San Severo e dei Reparti Prevenzione Crimine.

In tutto sono stati conseguiti i seguenti risultati: sono state controllate 784 persone e 432 veicoli per i quali sono state elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada; sono state controllate 74 persone sottoposte ad obblighi; una persona è stata denunciata in stato di libertà; sono state ritirate 40 autocertificazioni ed elevate 3 sanzioni per violazioni alle norme anticovid.

Agenti della Volante hanno rinvenuto, nella zona periferica della città,4 veicoli: una Fiat 500 Abarth, una Fiat 500 L, una Fiat Panda ed una Fiat 500 X,a seguito di accertamenti, tutti sono risultati provento di furto e sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Un pregiudicato del posto di 41 anni, veniva denunciato in stato di libertà, per invasione di edifici, nella fattispecie lo stesso si introduceva all’interno dell’Ex Hotel Milano, attualmente dismesso.

Infine nella giornata del 9 febbraio u.s. un pregiudicato sanseverese è stato sottoposto agli arresti domiciliari su ordine di esecuzione.