Controlli al Parco volontari della pace: daspo a una donna e camper senza assicurazione sequestrato

Nella mattinata di oggi, 22 giugno, gli operatori della Polizia Locale di Foggia in assetto S.a.d., hanno effettuato intensi controlli antidegrado nel quadrante della città compreso tra piazzale De Lauro, via Natola, via Fante D’Italia, via Bonante e parco Volontari della Pace, finalizzati al rispetto dell’ordinanza sindacale di divieto di accampamenti con roulotte e camper in città.

Proprio in piazza Libanese, da queste colonne era scattata una segnalazione che lamentava la situazione di degrado in cui versava l'area verde (leggi qui).

L'intervento degli agenti non si è fatto attendere: infatti, una volta giunti sul posto, hanno contestato una infrazione all'ordinanza sindacale e un ordine di allontanamento per 48 ore dalla zona - noto come daspo urbano - ad una donna sorpresa in atteggiamenti di bivacco in ottemperanza al D.L. 14/2017.

Sempre presso il parco 'Libanese', gli agenti hanno proceduto al sequestro amministrativo di un camper - con rimozione - sprovvisto di copertura assicurativa.