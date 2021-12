Norme anti-Covid, raffica di controlli a Lucera: ispezioni nei negozi, istituti scolastici e autobus

Controlli sul rispetto delle normative anti-Covid, stretta della polizia locale su Lucera.

In quattro giorni, dal 6 (giorno dell'entrata in vigore del nuovo decreto) al 10 dicembre, gli agenti hanno irrogato 4 sanzioni, controllato 202 persone e 42 attività commerciali. I controlli sono stati estesi anche in 6 istituti scolastici e 5 autobus.