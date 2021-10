Stretta sui monopattini 'fuorilegge': 15 incidenti dall'inizio dell'anno, raffica di multe per chi non rispetta le regole

Stretta sui monopattini 'fuorilegge': la polizia locale di Foggia intensificato i controlli per verificare il corretto utilizzo dei monopattini elettrici in città.

L'attività scaturisce dalle numerose segnalazioni giunte presso il Comando di via Manfredi e dai tanti incidenti stradali che hanno visto coinvolti questi mezzi. Dall'inizio dell'anno ad oggi, infatti, sono 15 gli incidenti rilevati dalla polizia locale con altrettanti feriti.

Attraverso i controlli effettuati sono state accertate diverse infrazioni e comminate le relative sanzioni. Tra quelle più ricorrenti, il mancato uso del casco per i minori tra i 14 ed i 18 anni, il trasporto di merci, la circolazione sui marciapiedi e contromano, il trasporto di un passeggero e il superamento del limite di velocità di 6 km/h sulle isole pedonali negli orari consentiti in violazione alle norme del Codice della Strada.

Monitorate anche le piste ciclabili in ordine alla quali sono stati sanzionati numerosi automobilisti in sosta non consentita. Gli agenti hanno, inoltre, segnalato agli uffici competenti del Comune di Foggia alcuni cordoli divelti dalla loro sede e, in via Marina Mazzei, una panchina asportata ed abbandonata sulla pista ciclabile. I controlli continueranno nelle prossime settimane.

Tra le regole da rispettare per chi si mette alla guida di un monopattino elettrico: il compimento dei 14 anni di età; l’uso di casco idoneo se minore di 18 anni; rispetto dei limiti di velocità: max 25 km/h su carreggiata, max 6 km/h in area pedonale; obbligo di utilizzare la pista ciclabile quando presente; divieto di circolare sui marciapiedi e sotto portici.

Nelle ore notturne (mezz'ora dopo il tramonto) e in ogni caso di scarsa visibilità: obbligo di dispositivi di illuminazione durante la marcia (in assenza di tali dispositivi va condotto a mano diventando pedone); obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti.