Forze dell'ordine nei locali della movida: licenza, buttafuori e sorveglianza irregolari a Manfredonia

Con l'arrivo dell'estate e con l'incremento della presenza dei turisti, a Manfredonia, durante i servizi interforze di controllo straordinario del territorio effettuati nelle principali piazze ed aree al alta concentrazione di cittadini - zona Castello e lungomare - delle otto attività di somministrazione di alimenti e bevande sottoposte a controlli di polizia amministrativi e locali di intrattenimento musicale (circa il possesso dell'autorizzazione sul rispetto dei limiti orari e per evitare il disturbo dei residenti), sono scattate tre sanzioni: una relativa alla mancanza delle licenze previste per legge, un'altra riferita all'irregolarità della posizione di alcuni 'buttafuori' e un'altra ancora per l’irregolarità dell’impianto di videosorveglianza interna. Sono state identificate altresì 180 persone e controllati 85 veicoli. Appena tre le contravvenzioni al codice della strada.