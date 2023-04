Blitz di Pasqua in bar, ristoranti e pasticcerie: commerciante evasore totale e irregolarità nel 50% dei casi

Blitz di Pasqua in bar, ristoranti e pasticcerie: la Finanza scopre irregolarità nel 50% dei casi. Sono 88, nel dettaglio, i controlli sulla regolare registrazione dei corrispettivi effettuati dai finanzieri del Comando provinciale di Foggia nel periodo delle festività pasquali.

In 45 casi sono state contestate irregolarità a carico, tra gli altri, di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e negozi di alimentari per la mancata documentazione degli incassi. Nel corso delle attività ispettive sono stati individuati anche 12 lavoratori in nero: uno presso un consulente del lavoro di Cerignola, 5 in un ristorante di Peschici, 2 addetti ad un autolavaggio di Vieste, 2 in una pescheria di Lucera, uno in un bar di Manfredonia e un altro in un banco di frutta a Serracapriola.

A Manfredonia, invece, nel corso di un controllo economico del territorio, è stata individuata su strada una consegna di mobili a domicilio per oltre 16.000 euro effettuata da un negozio di arredamenti completamente in nero. A Cerignola è stato scoperto un commerciante di prodotti lattiero caseari evasore totale che per più anni, senza presentare dichiarazione dei redditi, ha occultato al fisco ricavi per oltre 400.000 euro.

In quest’ultima località i Finanzieri della Tenenza di Torre Fantine hanno sequestrato, ad un commerciante ambulante abusivo, 45 kg di pesce venduto senza le prescritte autorizzazioni. Attesa la rapida deperibilità, il prodotto è stato devoluto ad un ente caritatevole.