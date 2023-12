Professionisti nel mirino della Finanza: nelle ultime settimane contestate evasioni per oltre 1,2 milioni di euro

Una anticipazione c’era già stata all’inizio del 2023, quando diversi controlli effettuati in tutta la provincia, consentirono di accertare numerose irregolarità, per un totale che sfiorava il milione di euro. Da tempo, infatti, i sempre più capillari controlli della Guardia di Finanza non mirano soltanto a individuare violazioni nelle aziende, ma anche nelle dichiarazioni dei professionisti: avvocati, commercialisti, notai, ingegneri. Nessuno manca all’appello.

Emblematiche sono le ultime operazioni condotte dalle Fiamme Gialle. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di due giorni fa, quando un controllo fiscale degli uomini della Compagnia di Cerignola sulle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi da parte di un ingegnere del centro ofantino, hanno rilevato l’occultamento di compensi per oltre 150mila euro, l’omissione di quelle previste a fini Iva e Irap, l’omessa istituzione di libri e registri contabili obbligatori, nonché il ricorso al regime contabile forfettario in assenza dei requisiti normativamente previsti.

Ben più sostanziose le contestazioni rivolte a un commercialista di San Giovanni Rotondo. Gli approfondimenti condotti e l’incrocio dei dati ha fatto emergere l’omessa contabilizzazione di compensi per oltre 420mila euro, violazioni all’iva per 180mila euro l'omesso versamento di contributi previdenziali negli anni dal 2008 al 2023.

A fine novembre, invece, era toccato a un ingegnere di Foggia, finito nel mirino delle Fiamme Gialle con l’accusa di non aver contabilizzato e dichiarato compensi per oltre 700mila euro e violazioni all’iva per oltre 150mila euro negli anni dal 2017 al 2023.