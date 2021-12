Foggia, controlli a tappeto sul possesso del green pass base e rafforzato: al via il piano del Prefetto

Il prefetto di Foggia Carmine Esposito nella giornata di ieri 1 dicembre ha adottato il piano provinciale con il quale sono stati resi esecutivi, a decorrere da lunedì 6 dicembre, mirati dispositivi di controllo nell’ambito delle attività economiche e dei servizi per i quali è richiesto agli utenti il possesso del green pass base e rafforzato.

Per questa ragione, in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stato disposto il decisivo rafforzamento dei servizi di controllo che saranno compiuti a campione dalle polizie locali e dalle forze dell’ordine, ma anche dai reparti specializzati della polizia stradale, della Polfer, dei reparti Nil e Nas dei carabinieri, allo scopo di assicurare la capillare ed efficace azione di verifica in ordine al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della pandemia, specie nelle aree territoriali e nei comparti produttivi sensibili.

Nel piano sono contenute anche le aree comunali che in relazione alla particolare vocazione aggregativa e alla presenza di attività economiche, costituiranno oggetto di una costante ed incisiva attività di controllo. Controlli verranno compiuti, sempre a campione, prevalentemente presso i nodi di interscambio modale delle linee di trasporto pubblico locale e nelle fasce orarie interessate dal maggiore afflusso di utenza