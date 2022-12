Automobilisti controllati in città: polizia locale esorta i foggiani alla guida a mettere la cintura di sicurezza

Entra nel vivo la campagna 'Abbi Dubbi', campagna informativache che prevede l'intensificazione dei controlli sull’uso della cintura di sicurezza. Le attività sono partite questa mattina, a Foggia: le pattuglie della polizia locale hanno effettuato posti di controllo in vari punti della città accertando e sanzionando le violazioni previste dall'art. 172 del Codice della Strada.

Nell’ambito della campagna informativa tematica relativa alla sicurezza stradale, la polizia locale di Foggia, con la seconda puntata, che fa seguito alle indicazioni sull’abuso dell’alcol alla guida, intende richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza dell’uso della cintura di sicurezza, quale dispositivo della massima importanza ai fini dell’incolumità degli occupanti dei veicoli.

Anche in questo caso, parafrasando il titolo di una canzone del noto cantautore Edoardo Bennato, ci si propone di instillare in ciascuno il dubbio sulla condotta specifica, costituente norma di comportamento obbligatoria prevista dal Codice della Strada (Art. 172), rispetto alla quale molti utenti tendono ad approcciarsi “sfoggiando” certezze non rispondenti alla realtà, che, in realtà altro non sono che luoghi comuni.

L’iniziativa, anche questa volta, si traduce nella pubblicazione di una serie di tavole visionabili sul sito web istituzionale della polizia locale di Foggia, scaricabili in formato pdf e consultabili in ogni occasione oltre che su pc, su smartphone, tablet e, quindi, condivisibili mediante le piattaforme di messaggistica più usate al fine di assicurarne la massima diffusione.