871 persone e 415 veicoli controllati in sette giorni. Tre verbali anti-Covid e due abusivi pizzicati a Cerignola

E’ proseguita in maniera incessante l’azione preventiva e repressiva posta in essere con i servizi straordinari di controllo del territorio interforze 'Alto impatto' a Cerignola dal 2 all'8 novembre.

Sono stati presidiati gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare 871 persone e 415 veicoli, nonché di effettuare dieci perquisizioni sul posto.

Inoltre, sono state effettuate 12 perquisizioni domiciliari in abitazioni e garage del centro cittadino.

E’ stato tratto in arresto V.S. cl.43, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena un anno, un mese e tre giorni di reclusione per reati contro la persona commessi a Padova nel 2012.

E’ stato tratto in arresto A.P. cl.72, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni due di reclusione per furto aggravato in concorso commesso in Montesilvano nel 2013.

E’ stato denunciato in stato di libertà S.A.P., pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, poiché trovato in possesso di una cipollina di cocaina che, alla vista degli agenti, tentava di nascondere.

In collaborazione con la Polizia Locale, in viale di Levante, noto perché luogo di stazionamento di numerosi commercianti abusivi, sono stati altresì, controllati due commercianti di frutta e verdura abusivi ed elevati altrettanti verbali di contestazione di violazione amministrativa, con conseguente sequestro di 35 casse di frutta, bilance e materiale vario per l’esposizione della merce.

Controllati anche esercizi pubblici ed elevati tre verbali per violazione delle norme sull’emergenza epidemiologica.