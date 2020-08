Controlli dei carabinieri alle Isole Tremiti: perquisizioni alla ricerca di armi e droga

Coadiuvati dallo squadrone eliportato Cacciatori 'Puglia' e dalla motovedetta di Manfredonia, nell’ambito di una mirata attività di polizia giudiziaria, i carabinieri vi Vico del Gargano hanno effettuato diverse perquisizioni alle Isole Tremiti per la ricerca di armi e stupefacenti

Un 45enne del luogo con precedenti di polizia è stato deferito in stato di libertà poiché è stato trovato in possesso di 13 grammi di marijuana. A un ragazzo incensurato ma domiciliato per lavoro sull'arcipelago è stata comminata una sanzione amministrativa, era in possesso di un grammo di cocaina. E ancora, un anziano con precedenti di polizia domiciliato nell'isola ma residente a Milano, è stato deferito per violazione art.38 del T.ulps e art. 20 bis della Legge 110/1975, in quanto trovato in possesso di arma e munizionamento, senza averne comunicato all’autorità preposta lo spostamento dal luogo residenza al suo effettivo domicilio.