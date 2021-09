Carabinieri accendono i riflettori su Carlantino: controlli e accertamenti su persone, veicoli e attività commerciali

L'attenzione dei carabinieri si sposta anche sui Monti Dauni. In particolar modo su Carlantino, piccolo comune sotto i mille abitanti al confine con il Molise. I militari dell'Arma di Lucera hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per le vie del centro nei confronti di persone e mezzi sospetti.

Sono stati svolti anche accertamenti presso esercizi commerciali; perquisizioni personali e domiciliari. Una persona, attualmente sottoposta alla detenzione domiciliare, è stata denunciata a piede libero per evasione. Un'altra ancora, gravata dall’obbligo di dimora, deferita al magistrato di sorveglianza di Foggia per essere uscita dal territorio del comune sprovvista di preventiva autorizzazione.

Una è stata trovata in possesso di un modico quantitativo di marijuana e deferita in via amministrativa alla prefettura. Sono state elevate 4 contravvenzioni per violazione agli artt. al codice della strada, mentre un veicolo è stato sequestrato.