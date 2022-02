Polizia locale va a caccia di automobilisti ubriachi: ritirata una patente, guidava con un tasso alcolemico alto

Di recente le strade della città di San Severo sono state interessate da una serie di incidenti che hanno fatto discutere la cittadinanza sulla necessità di prestare maggiore attenzione alla guida. Nel week-end appena trascorso, nella notte tra venerdì e sabato, la polizia locale ha effettuato posti di controllo serali con etilometro, dalle 20 alle 24.

Diversi gli automobilisti fermati, 53 persone identificate e 43 veicoli controllati: sono stati sanzionati utenti per diverse violazioni al codice della strada, dalla mancata revisione del mezzo al mancato uso delle cinture di sicurezza. Nel corso dei controlli è stata ritirata una patente per guida in stato di ebrezza ad un uomo del posto con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.