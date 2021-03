Stop agli assembramenti tra i locali del porto turistico di Manfredonia: annunciati serrati controlli anti-covid

Un massiccio servizio di controllo disposto dal questore di Foggia che prevede la limitazione dell'accesso ai soli autorizzati all'area di accesso del porto turistico di Manfredonia è in programma per la giornata di domenica su disposizione del questore Sirna,

Gli agenti del commissariato del posto, insieme alla polizia locale, ai militari dell'Arma e alla Gdf, svolgeranno serrati controlli per garantire maggiore sicurezza in fatto di distanziamento sociale e per salvaguardare l’incolumità per i numerosi visitatori .

Dopo la chiusura dei locali al porto, il servizio sarà implementato con il supporto di altre pattuglie del reparto prevenzione crimine di San Severo con controlli nelle aree di maggior interesse aggregativo del centro sipontino.

"Il Porto Turistico di Manfredonia, rappresenta una meta preferita, non solo di giovani, ma anche di molte famiglie, provenienti da Foggia, San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo. I due bracci del porto accolgono oltre ai moli per gli ormeggi, numerosi locali ristoranti e bar, che diventano luoghi dove si ritrovano moltissime persone creando assembramenti estemporanei, per la mancata osservanza del distanziamento previsto dalle norme anti-covid"