Droga nelle scuole, scattano i controlli: in campo gli agenti della polizia locale e il cane Eliot

Da qualche giorno gli operatori della polizia locale di Foggia, avvalendosi dell'unità cinofila e di Eliot, ha ripreso l'attività di controllo negli istituti scolastici all'interno del progetto denominato 'Scuole Sicure', finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un'attività figlia di un protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Prefettura e il Comune.

A piedi o in auto, gli agenti monitorano le aree limitrofe alla scuole cittadine, principalmente negli orari di ingresso ed uscita, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno. Le attività di controllo del territorio fanno seguito all’attività organizzativa e preparatoria già posta in essere al fine di rendere effettivo l’assetto operativo. Fa altresì seguito all’esecuzione di una serie di attività finalizzate a diffondere, in funzione preventiva, le finalità del progetto presso le fasce di età destinatarie frequentanti gli istituti scolatici, in collaborazione con l’istituzione scolastica, mediante campagne di comunicazione e video-spot su tematiche correlate agli stupefacenti e al disagio giovanile, culminate con l’evento del 16 dicembre presso la sala rosa del palazzetto dell’Arte di via Galliani, durante il quale sono stati presentati e diffusi due video spot promozionali realizzati, dalla Polizia Locale di Foggia ed integralmente autoprodotti, grazie alla disponibilità di due testimonial d’eccezione legati al mondo dello sport, Zdenek Zeman e Martina Criscio.