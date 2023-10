Tolleranza zero della polizia: controlli e sanzioni nei quartieri più a rischio delle grandi città

Proseguono i controlli nella zona del Quartiere Ferrovia di Foggia e in altre zone ‘sensibili’ dei principali centri della provincia. La polizia, in collaborazione con la polizia locale, ha disposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, “finalizzati alla prevenzione e repressione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità”.

Nel dettaglio, nella giornata di ieri i servizi sono stati concentrati nel Quartiere Ferrovia di Foggia e più precisamente nell’area ricomprendente il nodo intermodale 'Russo', la stazione ferroviaria, piazza Vittorio Veneto, viale Manfredi, viale XXIV maggio, via Bainsizza, via Monfalcone, via Montegrappa, via Monte Sabotino, via Piave, via Isonzo e via Podgora, dove i cittadini segnalano particolari fenomeni di criminalità diffusa e abusivismo commerciale.

I controlli sono proseguiti, poi, nella zona del centro storico e hanno portato all’identificazione di 375 persone e al controllo di 203 veicoli. Sono state elevate nove sanzioni al codice della strada, 35 sequestri amministrativi su via Podgora e controlli in tre esercizi commerciali. Eseguite inoltre due perquisizioni e sequestrati alcuni grammi di stupefacente.

I servizi straordinari di controllo del territorio sono stati disposti dalla polizia anche nel comune di Manfredonia, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro e lo Spesal dell’Asl. Il servizio operativo è stato concentrato soprattutto nelle piazze ed aree maggiormente segnalate dai cittadini, quali zona Monticchio e zona Croce. Al termine delle attività sono state identificate 77 persone e controllati 39 veicoli. Tre le sanzioni al codice della strada elevate, 5 gli esercizi commerciali controllati. Sul punto, sono in corso specifici accertamenti da parte del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dello Spesal sulle posizioni lavorative e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Sempre a Manfredonia, è stato effettuato un servizio interforze ad alto impatto che ha permesso di identificare 65 persone e controllare 64 veicoli. In questo caso, sono stati 55 gli esercizi commerciali controllati e sei le contestazioni amministrative elevate.

A Lucera, invece, sono finite nel mirino di polizia, carabinieri, ispettorato del lavoro e Spesal le aree con peculiari condizioni di disagio abitativo, scolastico, occupazionale al fine di prevenire la profilazione di attività delittuose e a contrastare ogni forma di illegalità. Identificate 77 persone, controllati 39 veicoli e 5 esercizi commerciali; dieci le sanzioni elevate. Durante le attività di controllo presso gli esercizi commerciali sono emerse alcune anomalie che saranno oggetto di ulteriori accertamenti per la successiva contestazione delle violazioni amministrative.

Infine, nel comune di Cerignola, la polizia con il supporto dell’unità cinofila, ha effettuato mirati servizi straordinari di controllo del territorio, identificando 32 persone e controllando 45 veicoli e 5 esercizi commerciali. Eseguiti tre sequestri amministrativi ed elevate 7 sanzioni al codice della strada. Sono state 40, invece, le perquisizioni effettuate.