Contrabbando di sigarette tra Napoli e Foggia, in 56 rischiano il processo

Concluse le indagini preliminari nei confronti di 56 persone indagate per contrabbando di sigarette sull'asse Napoli - Foggia.

Come riporta NapoliToday, la Procura partenopea (pubblici ministeri Alessandro Converso e Cristina Curatoli) ha notificato il procedimento a persone residenti tra le province di Caserta, Napoli e Foggia. Secondo l'accusa, gli indagati si sarebbero associati tra loro e con altri soggetti ancora da identificare un gruppo criminale articolato su più livelli ed in particolare in cinque sottogruppi tra loro coordinati al fine di commettere più delitti di introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione sul territorio dello Stato di TLE (tabacchi lavorati esteri, sigarette di contrabbando). I foggiani raggiunti dall'avviso di conclusione delle indagini sono Gaetano D'Angelo e Pasquale Di Canio.