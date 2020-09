Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Buffone, buffone". L'altra Foggia che non vuole Salvini: "Vai via". E non perdona Landella: "Traditore"

Ieri sera anche a Foggia non sono mancate le contestazioni a Matteo Salvini e a Franco Landella. A duecento metri dal palco del leader del Carroccio, una cinquantina di persone hanno manifestato contro il senatore e il sindaco di Foggia Franco Landella. Cori, fischi e striscioni hanno accompagnato l'intera durata del comizio. "Non ti vogliamo, devi andare via da qui"