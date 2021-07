34 ragazzi positivi al rientro dal campus estivo a Ippocampo. L'African Beach: "Qui un solo contagiato su oltre 50 dipendenti"

Rispetto ad alcuni video circolati sul web in cui si vedrebbero i partecipanti al campus estivo organizzato da Scuolazoo divertirsi senza mascherine e misure di distanziamento, la struttura dell'African Beach di Ippocampo, preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione

"In esito alle segnalazioni dell’autorità sanitaria sono stati eseguiti i tamponi a tutto il personale della struttura, oltre 50 persone. I risultati hanno evidenziato la presenza di una sola positività Covid relativa ad un operaio manutentore che è già in isolamento e non è più presente nella struttura da alcuni giorni. Tutti gli altri tamponi sono risultati negativi”

E' quanto riferisce l’African Beach di Ippocampo a Manfredonia, sede del campus estivo organizzato da Scuolazoo, al quale, nell'ultima settimana di giugno, hanno preso parte circa 400 ragazzi tra i 16 e i 19 anni provenienti da diverse regioni d’Italia, perlopiù da Lombardia e Campania, 34 dei quali sono risultati positivi al test per l'infezione al Covid-19. Contagiata anche una ragazza della provincia di Foggia.Negativi tutti gli altri pugliesi, una ventina circa.

L'allarme è scattato quando al rientro dalla vacanza, alcuni ragazzi hanno accusato lievi sintomi. La Asl di Foggia ha immediatamente applicato tutti i protocolli previsti in materia di indagine epidemiologica, tracciamento e isolamento.

“Abbiamo ricevuto i complimenti da parte delle Asl che hanno visto che abbiamo rispettato tutti i protocolli e abbiamo collaborato in maniera fattiva”, sottolineano dalla struttura, che però, rispetto ad alcuni video circolati sul web in cui si vedrebbero i partecipanti al campus divertirsi senza mascherine e misure di distanziamento, preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione.

"In determinate condizioni di sovraffollamento e di vita in comunità la mascherina, oltre al distanziamento e all’igiene delle mani sono le uniche barriere contro il virus per chi non è vaccinato completamente. Sarebbe buona prassi sottoporsi a vaccinazione prima di intraprendere questo tipo di vacanze in larghe comunità" il commento dell'assessore regionale alla Salute, l'epidemiologo Pier Luigi Lopalco.