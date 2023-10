San Nicandro prova a rialzarsi dopo la bomba d'acqua: "Ora serve sistema efficace di prevenzione"

A San Nicandro Garganico è ancora in corso la conta dei danni provocati dalla bomba d'acqua del 25 settembre scorso. Quelli patrimoniali ammontano a più di 300mila euro, mentre continuano ad arrivare in Comune le richieste degli agricoltori, maggiormente colpiti dalla tempesta di pioggia, vento e grandine.

Sono stati impiegati già 50mila euro per lavori di somma urgenza: si tratta di operazioni di messa in sicurezza e di sgombero dai detriti della viabilità di campagna, fortemente compromessa. E' stata temporaneamente chiusa la strada comunale 'Posta Milena 1', mentre è stato ripristinato il guado della Piano Salato, evitandone la chiusura.

Il sindaco Matteo Vocale fa sapere che anche per attendere l'assestamento del terreno ancora umido, verrà sistemata la parte cimitero allagata. Nel frattempo Enel ha risposto alle sollecitazioni dell'Ente, provvedendo a sistemare diversamente le centrali interrate, per impedire le infiltrazioni di acqua piovana: "Abbiamo inviato agli organi preposti la richiesta di riconoscimento dello Stato di Calamità naturale e, all'esito dei lavori in corso, convocherò un tavolo tecnico con gli altri Enti - Provincia, Anas, Consorzi di Bonifica ed Enel - per iniziare a pianificare, come mai è stato fatto, un efficace sistema di prevenzione"