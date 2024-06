Encomi ed elogi a Foggia, la Guardia di Finanza premia otto militari

Il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in occasione della Festa della Guardia di Finanza nel giorno del suo 250esimo anno di fondazione ha premiato i suoi militari per le seguenti motivazioni:

Encomio semplice: luogotenente cariche speciali Donato Marrone e finanziere Biagino Gerardo Granato:

“Militari in forza ad una compagnia, evidenziando notevoli doti professionali ed investigative, eseguivano un'articolata indagine a contrasto delle frodi nel settore della spesa pubblica. L'attività si concludeva con la denuncia all’autorita’ giudiziaria di 573 soggetti ritenuti responsabili di truffa ai danni dello stato per aver indebitamente percepito indennità previdenziali ed assistenziali per circa 3 milioni di euro, nonché con la proposta di sequestro per equivalente di pari importo. Il servizio riscuoteva l'apprezzamento della superiore gerarchia e suscitava vasta eco sugli organi di informazione, contribuendo, così, ad accrescere l'immagine ed il prestigio del corpo. Provincia di foggia, agosto - ottobre 2022”.

Encomio semplice: maresciallo ordinario Roberto Incontro, brigadiere capo qualifica speciale Massimo Solimando, finanziere scelto Antonino Parasiliti Caprino:

”Militari in forza ad una Tenenza, evidenziando elevate capacità professionali ed investigative, fornivano determinante apporto nell'esecuzione di un'articolata indagine di polizia giudiziaria in materia di contrasto alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti. L'attività si concludeva con la denuncia all'autorita’ giudiziaria di 31 responsabili, di cui 17 attinti da misure cautelari personali e 2 tratti in arresto in flagranza di reato, con il sequestro di denaro contante e valori per oltre 170 mila euro, di armi e munizioni, nonché con la proposta di applicazione di misure cautelari reali, ai fini della confisca, di 1 azienda agricola, 2 immobili rurali, 31 terreni e 3 autovetture per un valore complessivo di 345 mila euro. La pregevole attività riscuoteva l'apprezzamento della superiore gerarchia e suscitava vasta eco da parte degli organi d'informazione, contribuendo, così, ad accrescere il prestigio del corpo.

San Nicandro Garganico (Fg), agosto 2020 - febbraio 2023.”

Encomio semplice: vicebrigadiere Francesco Pellegrino:

”Sovrintendente in forza ad una compagnia, libero dal servizio, evidenziando particolare spirito d'iniziativa e non comune senso del dovere, si adoperava per bloccare un soggetto fuori controllo che, andato in escandescenza, arrecava danni a mobili e suppellettili di alcuni esercizi commerciali, mettendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità. Il coraggioso intervento, che si concludeva con l'affidamento dell'individuo alle forze dell'ordine intervenute sul luogo, suscitava positiva eco nella comunità locale, contribuendo ad accrescere l'immagine ed il prestigio del corpo.

Manfredonia (Fg), 5 ottobre 2023”

Elogio: vicebrigadiere Michele Sergio Cagnano, appuntato scelto qualifica speciale Marco Esposito.

”Militari appartenenti alla squadra cinofili di una compagnia, confermando il possesso di elevate capacità tecnico-professionali, assolvevano i delicati incarichi affidatigli con lodevole costanza di rendimento, professionalità ed altissimo senso del dovere.

La preziosa ed incondizionata collaborazione trovava conferma nello svolgimento di numerose attività nell'ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Manfredonia, gennaio 2023 - dicembre 2023.”