Foggia premia i suoi carabinieri: encomi a 40 militari distinti in importanti operazioni

Foggia premia i suoi carabinieri. Questa mattina, nell’ambito della cerimonia del 208° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, sono stati consegnati gli encomi a 40 militari che si sono distinti in importanti operazioni.

Per l’operazione Totem Turn – Turnover, sono stati premiati cinque militari del Nucleo investigativo Foggia (ten. Roberto Corso, lgt. C.s. Michele Russo, brig. ca. Giuseppe Di Maggio e brig. Ca. Maurizio Fedele e v.brig. Sergio La Nave)

Motivazione: Comandante e addetti a sezione di Nucleo investigativo di Reparto operativo di comando provinciale, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, con spiccato intuito investigativo, altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipavano a complessa attività d'indagine nei confronti di un pericolosissimo sodalizio criminale di stampo mafioso dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione si concludeva con l'esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e con la cattura di uno dei responsabili di duplice azione omicidiaria consumata e tentata maturata nell'ambito della lotta tra consorterie contrapposte con l'affermazione sul territorio della suddetta attività illecita nonchè quella delle estorsioni. Trinitapoli, Cerignola (FG), gennaio 2015 - agosto 2019

Per la Sezione operativa Nor Cerignola, sono stati premiati il Lgt. Sabino Natale e il Brig. Ca. Amedeo Di Stasi.

Motivazione: Addetto a Sezione operativa di Compagnia distaccata, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, sviluppava articolate indagini che si concludevano con la localizzazione e la cattura di un pericoloso ricercato, condannato a pena detentiva per tentato omicidio, rapina aggravata in concorso, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi, attentato alla sicurezza dei trasporti ed altro. Cerignola (FG), 26 aprile 2018-16 maggio 2021

Per la nota operazione ‘DecimaBis’, sono stati premiati sei uomini del Nucleo investigativo Foggia (Magg. Davide Onofrio Papasodaro, Lgt. C.s. Giuseppe Tafaro, Mar. Ord. Fabio Inocente, Brig. Aniello Nunziata, App. Sc. Marco De Lillo e App. Sc. Michele Falcone).

Motivazione: Comandante e addetti di Nucleo investigativo di Reparto operativo di Comando provinciale operante in territorio caratterizzato da elevato indice di criminalità organizzata, evidenziando altissimo senso del dovere, elevatissime capacità professionali e non comune intuito investigativo, fornivano determinate contributo a complessa e prolungata attività d'indagine nei confronti di un sodalizio mafioso dedito alle estorsioni, usura, turbativa d'asta, traffico di sostanze stupefacenti. l'operazione si concludeva con l'arresto di 40 persone. Foggia, 1 dicembre 2018 - 16 novembre 2020

Per l’operazione ‘Family Business’, sono stati premiati sono stati premiati 8 uomini della Sezione operativa e radiomobile di San Severo (Ten. Ricucci Giuseppe, Mar. Ca. Mattia Evangelista, Brig. Pellegrino Campodipietro, Brig. Alex Colasanto, Brig. Antonio Piano, V. Brig. D’Urso Loris, App. Sc. Arcangelo Antico e App. Sc. Nazario Solimando).

Motivazione: Comandante e addetti di sezione operativa e addetto di Sezione radiomobile di Nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, con spiccato intuito investigativo, altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipavano a complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare due gruppi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione si concludeva, complessivamente, con l’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere. San Severo (FG) e San Paolo di Civitate (FG), 7 febbraio 2019 – 27 novembre 2019

Encomio per il Comandante della Compagnia di San Severo, capitano, Marco Vanni.

Motivazione: Nucleo operativo e radiomobile di Compagnia carabinieri distaccata, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, con spiccata professionalità e corale perseverante impegno dei suoi componenti, conduceva complessa attività d'indagine finalizzata all'identificazione degli autori di un grave incendio ai danni di una ditta di raccolta di rifiuti, nel corso della quale venivano acquisiti, altresì, inconfutabili elementi sia riguardo ai preparativi di una rapina ai danni di esercizio commerciale da parte di tre malviventi sia sul tentativo di estorsione di un ex dipendente, precedentemente tratto in arresto per furto di gasolio sui mezzi aziendali, finalizzato alla propria riassunzione. L'operazione si concludeva con l'arresto in flagranza di tre rapinatori, l'esecuzione di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei responsabili dell'incendio e di un ulteriore provvedimento restrittivo a carico dell'estorsore. San Severo e Torremaggiore (FG), 26 gennaio-15 dicembre 2020.

Per l’operazione ‘Drug Express’ sono stati premiati quattro militari della Sezione operativa Nor San Giovanni Rotondo (Mar. Magg. Matteo Esposito, mar. Magg. Michele Trotta, Mar. Ca. Matteo Belvito e brig. Ca. Leonardo Granatiero)

Motivazione: Addetto a Sezione operativa di Compagnia distaccata, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, con spiccato intuito investigativo, altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, partecipava, offrendo determinante contributo, a complessa attività d'indagine che consentiva di disarticolare un pericoloso gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti. L'operazione si concludeva con l'esecuzione di 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed il sequestro di droga. San Giovanni Rotondo (FG), e Cerignola (FG), febbraio - novembre 2020

Encomio per il Mar. Magg. Gabriele Coppola e il Brig. Michele Vergura del Nucleo investigativo di Foggia.

Motivazione: Addetto a Nucleo ispettorato del lavoro, dando prova di elevate capacità professionali e spiccato intuito investigativo, partecipava a complessa indagine che consentiva di disarticolare un gruppo criminale dedito all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro di circa 150 braccianti agricoli, tutti di origine straniera. L'operazione si concludeva con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 persone e la denuncia in stato di libertà di altre 6, nonché' con il sequestro preventivo di 5 aziende agricole del valore di oltre un milione di euro. Provincia di Foggia, marzo 2020 - giugno 2021

Per l’operazione ‘Schermo’, sono stati premiati il Ten. Giuseppe Ricucci, il Lgt. Andrea Guidone e il Brig. Antonio Piano tutti del Reparto Nor- sezione operativa di San Severo

Motivazione: Comandante ed addetti di Sezione operativa di Nucleo operativo e radiomobile di Compagnia distaccata, operante in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità, evidenziando spiccate qualità professionali, non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, fornivano determinante contributo a complessa attività d’indagine finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato che si concludeva con l’esecuzione di 7 misure cautelari, il deferimento in stato di libertà di 6 persone e l’assoggettamento al controllo giudiziario di 5 aziende agricole. Foggia, San Severo (FG), Stornara (FG), Ordona (FG) e Campomarino (CB), 4 marzo 2020 – 17 giugno 2021.

Per l’operazione ‘Principi e Caporali’, è stato consegnato l’encomio semplice al Ten. Cortese Salvatore, al V. Brig. Agostino Nasti e all’App. Sc. Vincenzo Di Meo, tutti del Nor di Manfredonia.

Motivazione: Comandante ed addetti di sezione operativa di compagnia distaccata, operante in territorio caratterizzato da alto indice di criminalità, evidenziando spiccate qualità professionali non comune intuito investigativo e alto senso del dovere, partecipavano, offrendo rilevante contributo, a complessa attività d'indagine finalizzata al contrasto del fenomeno del caporalato che si concludeva con l'esecuzione di 10 misure cautelari, il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili e l'assoggettamento al controllo giudiziario di 8 aziende agricole. Manfredonia (FG), giugno 2020 - 25 maggio 2021

Del reparto Tutela Lavoro, sono stati premiati i militari Lgt. Antonio Cafagna, Mar. Ca. Vito Di Palma e App. Luigi Catafalmo.

Motivazione: Comandante ed addetti di nucleo ispettorato del lavoro, dando prova di elevate capacità professionali e di spiccato intuito investigativo, partecipano a complessa attività d’indagine che consentiva di disarticolare un gruppo criminale dedito all’intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo. L’operazione si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza cautelare nei confronti di 10 persone e con il sequestro preventivo di 8 aziende agricole, consentendo di liberare dallo sfruttamento 500 braccianti agricoli di varie etnie. Manfredonia, giugno 2020-aprile 2021

Il Cap. Marco Vivaldi ha ritirato il premio per la Stazione di Motta Montecorvino.

Motivazione: Stazione carabinieri distaccata, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza pubblica, con spiccata professionalità e corale perseverante impegno dei suoi componenti, conduceva articolata attività investigativa che consentiva di acquisire inconfutabili elementi di colpevolezza a carico di una coppia con riguardo a condotte quali maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate, atti sessuali con minore e favoreggiamento personale. l'operazione si concludeva con l'arresto in esecuzione di o.c.c. dei due responsabili. Motta Montecorvino (FG), Lucera (FG) e Torremaggiore (FG), novembre 2020 maggio 2021

Infine, per la Sezione Radiomobile di San Severo, sono stati premiati i vice brigadieri Salvatore Bottalico e Tommaso Costante.

Motivazione: addetti a Nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando senso del dovere, spiccata iniziativa e qualificata professionalità, non esitavano a soccorrere una ragazza che, dal secondo piano della propria abitazione, rimanendo in bilico sul cornicione esterno, manifestava propositi suicidi, riuscendo ad afferrarla e trattenerla sospesa mentre la malcapitata si lasciava cadere nel vuoto, traendola infine in salvo. San Severo (FG), 26 novembre 2020