Lo Stato a 'Testa' alta contro la criminalità: confiscato il tesoro del boss del clan sanseverese

Polizia di Stato e Guardia di Finanza, dalle prime ore dell'alba, hanno dato esecuzione al provvedimento di confisca definitiva dei beni già sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale del sequestro anticipato d'urgenza, nei confronti di Severino Testa, figura di spicco classe 1960 della criminalità di San Severo.

Già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, Severino Testa è stato coinvolto in indagini per associazione a delinquere di stampo mafioso, stupefacenti e reati contro il patrimonio e sottoposto a misura cautelare personale nell’ambito dell’operazione Ares condotta dalla Polizia di Stato nel 2019, nella cui “rete” finirono anche altri esponenti della criminalità organizzata sanseverese.

Su richiesta del Questore di Foggia, il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Bari (sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione) presieduto dalla dr.ssa Giulia Romanazzi. Così, il personale della Divisione Polizia Anticrimine-Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia e i militari della Compagnia della Guardia di Finanza della città dei campanili, hanno notificato e confiscato definitivamente il suo patrimonio che comprende un ristorante, un’abitazione e un locale commerciale; nonché conti correnti con saldi attivi e la somma 116.760 euro.

Il provvedimento nei confronti del noto esponente della malavita di San Severo, è stato adottato all'esito di approfondite indagini patrimoniali eseguite dai finanzieri della Compagnia di San Severo unitamente ai poliziotti della Divisione Anticrimine-Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia.

Le indagini patrimoniali estese ai familiari conviventi e ad alcuni prestanome, hanno dimostrato la disponibilità diretta e indiretta di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, tanto da ritenere che siano stato il profitto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Nello specifico, i beni mobili e immobili intestati al soggetto e ai suoi familiari conviventi, nonché a terzi prestanome, alla luce dell'analisi dei flussi finanziari in entrata (fonti) e in uscita (impieghi), non hanno trovato giustificazione nei modesti redditi prodotti, appena sufficienti per il sostentamento dell’intero nucleo familiare.

Il Tribunale di Bari, condividendo la ricostruzione patrimoniale fatta dagli investigatori, ha accolto la proposta formulata dal Questore di Foggia. Dopo aver disposto il sequestro anticipato, nel maggio 2020, ha ordinato la confisca dei beni per un valore complessivo di oltre 400mila euro.

Nell'ottobre 2020, il Tribunale aveva emesso un ulteriore provvedimento con il quale aveva ordinato il sequestro anticipato di altre disponibilità liquide che l'esponente di spicco della malavita sanseverese, aveva abilmente occultato intestandole ad un suo congiunto. Ma l’interposizione fittizia non aveva ingannato i finanzieri della compagnia di San Severo che, in stretta sinergia con gli specialisti della polizia (polizia anticrimine - ufficio misure di prevenzione della questura di Foggia), aveva segnalato il caso al Tribunale di Bari per l’emissione di un ulteriore provvedimento di sequestro anticipato d’urgenza (continua a leggere).

"Il risultato conseguito conferma ancora una volta il costante coinvolgimento della Polizia di Stato di questa provincia e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in perfetta sinergia con l'Autorità Giudiziaria, nella lotta alla criminalità organizzata, rimarcando che la sistematica aggressione degli interessi patrimoniali dei sodalizi costituisce obiettivo di primaria importanza per disarticolare le compagini delinquenziali organizzate e reprimere ogni tentativo di mimetizzazione nell’economia legale".

Aggiornato alle 10.18